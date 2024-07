Cava Manara, moto contro furgone: grave centauro 43enne sbalzato dalla sella

Cava Manara (Pavia), 27 luglio 2024 - La moto di grossa cilindrata è rimasta a terra sull'asfalto, fermo sul ciglio dall'altra parte della strada il furgone bianco.

Il motociclista, 43 anni, è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia.

L'incidente è successo poco prima delle 7 di oggi, sabato 27 luglio, sulla Provinciale 193bis a Cava Manara, in corrispondenza dell'intersezione con via Aldo Moro.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia Stradale di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. Sta di fatto che, nello scontro tra la moto e il furgone, il centauro 43enne è stato sbalzato dalla sella e ha riportato conseguenze gravi.

I soccorsi sanitari di Areu sono intervenuti sia con l'ambulanza che con l'auto medica con rianimatore a bordo, per le condizioni del ferito riferite subito molto critiche. Le conseguenze per il motociclista sono state confermate molto gravi, con il trasporto con la massima urgenza sull'ambulanza in codice rosso verso il pronto soccorso del San Matteo.

Illeso il conducente del furgone, che è stato ascoltato per la ricostruzione della dinamica dell'incidente successo nelle vicinanze dello svincolo tra via Aldo Moro e la Sp193bis, con corsie d'immissione in un tratto di strada ampio.