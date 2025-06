Resta grave l’uomo travolto all’incrocio

È ancora in gravi condizioni il sessantenne travolto poco prima delle 13 di domenica all’angolo tra via Lorenteggio e via Inganni: l’uomo è ricoverato da due giorni al Niguarda per i traumi riportati nell’impatto con la Mini Cooper che gli ha tagliato la strada; disarcionato dalla sella della sua Honda, il centauro è stato sbalzato con violenza sull’asfalto. Il conducente dell’auto, 43 anni, è risultato positivo al pretest che intercetta l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.