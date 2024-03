Vergiate, fiamme sul balcone: quattro persone intossicate

Vergiate, 28 marzo 2024 – Incendio nella notte a Vergiate: quattro persone sono rimaste intossicate dal fumo, fortunatamente senza gravi conseguenze per la loro salute.

Due immagini dell'intervento dei vigili del fuoco

L'allarme è scattato in via Cascina Prada, dove ha preso fuoco del materiale collocato sul balcone di un appartamento del primo piano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, che hanno spento le fiamme rapidamente e messo in sicurezza l’area. Le fiamme non si sono propagate nell’abitazione interessando solo il materiale sul balcone.

Si è sprigionato comunque molto fumo, per questo motivo quattro persone sono state trasportate in via precauzionale all'ospedale di Gallarate in codice verde per accertamenti. Le loro condizioni non sono preoccupanti.