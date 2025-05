Ordinanza "antimaranza" ma altre due aggressioni

Venerdì è entrata in vigore a Gallarate (Varese) la cosiddetta ordinanza "antimaranza", che vieta assembramenti “pericolosi” e schiamazzi dalle 21 alle 6 e consumo (e vendita) di alcoli d’asporto dalle 17 alle 6. Un provvedimento volto a garantire tranquillità ai residenti e a limitare le scorribande di molesti e, soprattutto, baby gang.

Non è bastata a evitare un altro weekend movimentato con due aggressioni nella notte tra sabato e ieri: aggrediti un 47enne, in piazza Risorgimento, e più tardi due giovani, di 26 e 30 anni, in viale Milano. In entrambi i casi solo lievi ferite, ma dinamiche ancora da accertare.