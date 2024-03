Rogo parte dalla cucina. Giovane coppia intossicata

Una giovane coppia è finita in ospedale, mentre la casa è stata devastata dal fuoco. L’incendio è divampato nella notte tra domenica e ieri in una villetta bifamiliare su due piani in viale Donna Anna d’Este, a Belgioioso. I vigili del fuoco sono stati chiamati pochi minuti dopo le 4 e sul posto sono intervenuti anche i soccorritori di Areu oltre ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia. In base alla ricostruzione dell’accaduto effettuata dai militari e da quanto accertato dai pompieri, la causa dell’incendio sarebbe stata accidentale. Ma i due giovani che convivono nell’abitazione, una ragazza di 26 anni e il compagno 28enne, sono rimasti intossicati dal fumo e per entrambi è stato necessario il trasporto in ambulanza al Policlinico di Pavia.

Le loro condizioni non sono risultate particolarmente gravi: non hanno infatti riportato ustioni, ma hanno respirato troppo a lungo il fumo che in poco tempo aveva saturato tutte le stanze dell’abitazione. Erano nella camera da letto al piano superiore quando sono stati svegliati dall’incendio, divampato nella cucina al pianoterra, pare per un corto circuito.

Non sono usciti subito dalla casa nel tentativo di contenere le fiamme o almeno di limitarne i danni, mentre attendevano l’arrivo dei vigili del fuoco. Una reazione istintiva per chi vede andare in fumo tutte le cose più care e cerca di salvare il salvabile, a volte sottovalutando la pericolosità del fuoco, rischiando di rimanere intrappolato dalle fiamme e mettendo a rischio la propria incolumità. In questo caso la giovane età dei coinvolti ha comunque consentito un’agilità nella reazione che difficilmente avrebbero potuto avere persone più anziane e le conseguenze fisiche sono così state limitate. Dopo poche ore in ospedale sotto osservazione i due giovani sono infatti stati dimessi, anche se non hanno potuto rientrare subito nella loro casa, che dovrà essere ripulita e sistemata, ma è rimasta sempre agibile.

L’efficace azione di spegnimento dei vigili del fuoco ha infatti evitato danni strutturali all’edificio, non riscontrati dagli accertamenti tecnici che ne hanno confermato l’agibilità.