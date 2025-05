I dipendenti-volontari di Reti confezionano 250 kit solidali

La sede di Reti, società leader nel settore dell’IT Consulting, ha ospitato la terza edizione di Rise Against Hunger Experience, l’iniziativa di responsabilità sociale su base volontaria organizzata con Rise Against Hunger Italia, organizzazione no profit impegnata nella lotta contro la fame. Durante la giornata i dipendenti dell’azienda si sono impegnati in un’esperienza di volontariato volta ad aiutare famiglie e persone bisognose di Busto Arsizio. Suddivisi in team, i partecipanti hanno creato una catena umana solidale che ha confezionato, in sole due ore, oltre 250 kit alimentari di prodotti di prima necessità che sono stati poi distribuiti grazie alla Caritas Decanale di Busto Arsizio, una delle realtà locali più attive nel supporto alle persone in difficoltà.

L’iniziativa, che rientra nel Piano Welfare annuale di Reti, si inserisce tra le attività di volontariato previste dai permessi welfare aziendali, sottolineando l’impegno costante dell’azienda nel promuovere il benessere delle persone non soltanto sul piano professionale ma anche sociale.

"Generare un impatto positivo sul territorio è da sempre una priorità per Reti – dichiara Bruno Paneghini, presidente e ad – Per questo anche quest’anno ci siamo impegnati a offrire un aiuto concreto, non soltanto a livello aziendale ma anche sociale, coinvolgendo attivamente i nostri dipendenti e le associazioni locali per supportare le famiglie in difficoltà della nostra comunità. Siamo lieti di ospitare all’interno del nostro Campus anche attività che, come quella di volontariato, rafforzano la sinergia tra la nostra azienda e il territorio, contribuendo a creare un futuro migliore per tutti".

