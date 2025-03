Aumenta la droga tra i giovani nel Varesotto

Il consumo di droghe risulta in continuo aumento negli ultimi anni nella provincia di Varese, come peraltro è stato confermato per gli anni 2022-23 da una ricerca pubblicata del CNR: questa ha dimostrato che le sostanze più richieste sono state la cocaina, l’eroina, l’ecstasy, la chetamina, gli allucinogeni e le anfetamine.

L’anno scorso le sostanze stupefacenti sequestrate dalle forze dell’ordine sono state in gran parte pasticche di ecstasy diffuse nelle discoteche, ma anche marijuana, hashish e cocaina. La richiesta di sostanze eccitanti è cresciuta molto e colpisce soprattutto i giovani. Significativa in proposito l’operazione della guardia di finanza di Varese avvenuta nel 2024: il giornalista Andrea Campurani, in un articolo pubblicato il primo luglio sul “Corriere della Sera”, ha scritto in merito a una delicata operazione delle Fiamme Gialle che ha portato a due arresti e al sequestro di un carico di 63 milioni di pasticche per un valore commerciale di 600 milioni.

In base ai dati pubblicati dal sito “La legge per tutti” (articolo di Mariano Acquaviva, 14 settembre 2024) quasi un milione di giovani tra i 15 e i 19 anni, pari al 39% della popolazione studentesca, ha fatto uso di una sostanza psicoattiva illegale almeno una volta nella vita. Il consumo di droghe è maggiore nei ragazzi (30%) che nelle ragazze (25%).

Relativamente ai luoghi dello spaccio, questo avviene prevalentemente in zone poco frequentate, spesso in edifici abbandonati vicino ai parchi o ai boschi. Da un articolo pubblicato su “Il Saronno” il 6 novembre risulta ad esempio che il parco delle Groane è divenuto una base importante per i pusher: una banda di spacciatori è stata arrestata in questi luoghi.

Nonostante la crescente diffusione delle droghe, esistono storie che mostrano come sia possibile liberarsi da questa spirale di annientamento della persona umana. Organizzazioni come Narcotici Anonimi e San Patrignano offrono un percorso di ripartenza. In queste strutture le persone determinate ad uscire dal tunnel della droga accettano di sottoporsi a un percorso di recupero in base al quale, giorno dopo giorno, le ore di astinenza aumentano progressivamente fino a portare alla completa guarigione. Un esempio indicativo è la storia di Annalisa, una ragazza che iniziò a drogarsi a soli 14 anni. Abbandonò la scuola, scappò di casa e commise numerosi furti per ottenere i soldi necessari a comprarsi la droga divenendo una tossicodipendente. Ammalatasi gravemente, fu portata in ospedale. Fu allora che un giudice le consigliò di mettersi in contatto con San Patrignano. Qui Annalisa è riuscita faticosamente a liberarsi dalla dipendenza e a cambiare vita. Oggi lavora in una sartoria e aiuta altre ragazze della comunità.