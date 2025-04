Impresa Della Bordella. L’avventura è un film

Una terra inesplorata, selvaggia e isolata, tra acqua, ghiaccio, roccia, vento e luce. L’isolamento estremo lungo le coste dell’Oceano Artico fa da cornice all’ultima impresa di Matteo Della Bordella, noto alpinista varesino. La sua avventura in Groenlandia, in compagnia di altri tre esploratori, è raccontata nel film “Odyssea Borealis” prodotto da Vibram, leader mondiale nella produzione di suole in gomma che ha sede ad Albizzate. Il documentario verrà proiettato il prossimo 7 aprile alle ore 21 presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese. Le riprese del film sono state realizzate dai protagonisti e montate a posteriori dal regista Alessandro Beltrame. L’alpinista sarà presente in sala per rispondere alle domande del pubblico.

