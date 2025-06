Il treno sbagliato che ti porta al posto giusto

Gabriele MoroniLo sapevo. È successo e non poteva non succedere. Assolutamente scontato. Noi, amici di sempre ed ex pendolari, ci siamo ritrovati. Dove? Ovviamente in stazione. Saluti, abbracci e ovviamente via libera ai ricordi, che sono un numero infinito. A un certo punto, uno ha buttato lì la domanda: "Ragazzi, in tanti anni, nonostante l’abitudine di prendere ogni giorno lo stesso treno e allo stesso orario, vi è mai capitato di sbagliare?". Qualche attimo di imbarazzo. Poi Renato ha raccontato la sua storia. Una bellissima storia. "Era un fine settimana. Come accadeva quasi ogni sera, avevo incontrato quella ragazza. Ci eravamo conosciuti viaggiando e con il tempo era nata una reciproca simpatia. Insomma, ci piacevamo. Chissà perché non siamo saliti sul nostro treno, che era lì, pronto a partire. Invece, ci siamo ritrovati sulla banchina a parlare fitto fitto e, confesso, ci è scappato un bacio. Per farla breve, sarà stata l’emozione di quel momento magico, sarà stato che dopo quel bacio avevamo ripreso a parlare senza concederci un attimo di sosta. Sta di fatto che non siamo saliti sul nostro treno ma su quello fermo sul binario vicino. Eravamo troppo presi e ce ne abbiamo messo di tempo per accorgerci dell’errore. Siamo scesi alla prima stazione. Il bar era ancora aperto. Un simpatico barista ha capito al volo la situazione e ci ha indicato dove trascorrere la notte. Meno di un anno dopo quella ragazza e io eravamo moglie e marito. E lo siamo ancoraSalvatore, VogheraIl treno sbagliato che ti porta al posto giusto e (soprattutto) con accanto la persona giusta. E l’amore pendolare diventa l’amore di tutta la vita.mail: gabrielemoroni51@gmail.com