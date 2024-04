Luino: grandinata e smottamento, si apre una voragine in via Turati

Luino, 1 aprile 2024 – Nel pomeriggio di oggi, Lunedì di Pasquetta, su Luino si è abbattuta una violenta grandinata. La “pioggia di ghiaccio” ha provocato una serie di problemi alla circolazione e causato numerosi danni.

Non ha legami con la grandinata quanto, piuttosto, con il maltempo delle ultime ore, l’apertura di una voragine nel terreno di una proprietà privata in via Turati, sempre a Luino. Una decina di giorni fa i tecnici del Comune erano già intervenuti per consolidare la situazione ma oggi l'enorme buca si è riaperta. Lo smottamento si trova nelle vicinanze della stazione centrale dell’Enel: sul posto sono presenti i vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza il terreno e a evitare che la struttura in muratura sia messa a rischio da eventuale caduta di materiale.

Non è l’unica voragine che ha squarciato il territorio del Varesotto in questo week-end pasquale di maltempo: a Gavirate un cedimento nei pressi di un’abitazione privata ha costretto i residenti, marito e moglie, ad abbandonare l’alloggio e a trovare sistemazione prima nei locali della parrocchia, successivamente da alcuni parenti.

Sempre in zona Lago Maggiore nel pomeriggio a Cremenaga è stato chiuso un tratto di statale, sia in direzione Luino, sia verso Lavena Ponte Tresa. Il motivo? Una frana che ha portato fango e detriti sulla strada. Sul posto sono arrivate le squadre di Anas, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Situazione laghi: il lago di Varese ha esondato, invadendo la pista ciclabile, mentre il lago Maggiore ha superato il livello di allerta, attivando il monitoraggio della Protezione civile nella stazione di Laveno Mombello.