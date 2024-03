Maltempo a Varese, esonda il fiume Viganella: allagato il cantiere del viadotto ferroviario

Busto Arsizio, 31 marzo 2024 – Ancora danni causati dal maltempo nel Varesotto. Dopo la voragine che si è aperta in strada a Gavirate, nella giornata di oggi, domenica di Pasqua, i vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse richieste di intervento su tutto il territorio.

La squadra del distaccamento di Busto Arsizio è intervenuta nel pomeriggio al Palazzo di Giustizia bustese, l'allarme per una vetrata pericolante. Gli operatori hanno messo in sicurezza l'area. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e guardie giurate del tribunale.

Nl pomeriggio vigili del fuoco sono intervenuti per l'esondazione del fiume Viganella nel cantiere edile del viadotto della ferrovia. In serata sul Varesotto è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il maltempo ha già causato danni in diverse parti della provincia nella serata di ieri.