Maltempo nel Varesotto, alberi caduti in strada e smottamenti

Varese – Notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, il maltempo con forti piogge e raffiche di vento ha causato pesanti disagi nel territorio, a creare problemi soprattutto gli alberi caduti sulle strade e smottamenti. Numerose le richieste di intervento.

Nella serata di ieri, Pasqua, le squadre sono state impegnate nel mettere in sicurezza a Laveno un’imbarcazione che rischiava di affondare. Le squadre di Luino hanno operato per l’intera notte per risolvere le numerose criticità, in particolare sono state impegnate nel taglio di alberi caduti sulle strade tra Luino, Mesenzana, Orino, Dumenza, Cuvio e Montegrino. Dopo gli ultimi giorni di precipitazioni, secondo quanto riportano le centraline del Centro Geofisico Prealpino, è salito anche il livello dei laghi di Varese e Maggiore.