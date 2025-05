Furto di profumi al Duty Free di Malpensa, bottino da 6mila euro: arrestato 33enne (sparito il complice)

Varese, 5 maggio 2025 – La Polizia di Stato - Ufficio Polizia di Frontiera di Malpensa ha arrestato un cittadino georgiano di 33 anni, in quanto gravemente indiziato del reato di furto aggravato in concorso unitamente a un’altra persona non rintracciata, mentre tentava la fuga dopo aver rubato 39 flaconi di profumi di marca del valore complessivo di circa 6000 euro al Duty Free Terminal 1 dello scalo di Milano Malpensa.

Il furto è stato consumato nella primissima mattinata quando, dopo esser entrato in area sterile con un complice con regolare carta di imbarco, ha distratto l’attenzione della commessa del Duty Free, richiedendo informazioni sui prodotti venduti, per avere l’occasione di impossessarsi indebitamente di confezioni di profumi di marca.

Immediatamente l’addetta ha allertato i poliziotti della Polaria, che si adoperavano alle ricerche in ambito aeroportuale dei due uomini, senza riuscire tuttavia a rintracciarli. Fondamentale per la ricostruzione dei fatti è stata la ripresa delle telecamere del sistema di videosorveglianza, visionate dagli operatori dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Malpensa, attraverso la quale si è potuto notare che i due avevano lasciato lo scalo subito dopo il furto, prendendo una navetta in uso da un albergo nelle vicinanze di questo scalo.

Qui, uno dei due è stato individuato e fermato mentre era al bar, in attesa di un volo per l’Armenia. Nella sua camera sono stati sequestrati i 39 profumi rubati, poi restituiti al negozio. L’arrestato, già noto per furti simili in altri aeroporti italiani, è stato portato nel carcere di Busto Arsizio su disposizione della procura.