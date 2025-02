Raffica di furti in aeroporto. Trolley, zaini e contanti. Arrestati due borseggiatori

Rubavano le valigie dei passeggeri in partenza e in arrivo. Sono stati arrestati due cittadini francesi all’aeroporto di Malpensa, ritenuti responsabili di tre diversi furti. A bloccarli sono stati gli agenti della polizia di frontiera che, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, li hanno fermati in flagranza di reato al Terminal 1 dello scalo. Si tratta di due uomini, uno di 32 anni e l’altro di 60 anni. Il più recente episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica, quando una pattuglia dell’ufficio polizia di frontiera ha bloccato il sessantenne, sorpreso dopo aver sottratto un trolley e una borsa di un noto marchio di moda a un passeggero straniero in attesa delle operazioni di imbarco. L’attenzione degli agenti è stata attirata da un individuo in fuga, inseguito da un dipendente aeroportuale. Dopo un breve inseguimento, il responsabile del furto è stato fermato e la refurtiva recuperata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato arrestato. Il tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora, in attesa del dibattimento.

Un precedente intervento è stato effettuato nella serata del 31 gennaio, quando i poliziotti hanno individuato e bloccato un cittadino francese di 32 anni, responsabile di due furti commessi nell’arco di pochi minuti. Secondo quanto ricostruito, il primo colpo era avvenuto a danno di una turista cinese che ha denunciato di essere stata derubata del proprio zaino nell’area arrivi sempre del Terminal 1. Poco dopo si è verificato un secondo caso: a un italiano era stato sottratto un oggetto di valore.

Le indagini della polizia di frontiera di Malpensa, subito avviate, hanno permesso di individuare l’autore, che è stato trovato in possesso dello zaino rubato che conteneva il passaporto della vittima e una somma di denaro. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine ed è anche risultato che fosse legato a una banda di borseggiatori stranieri. Il malvivente è stato arrestato con l’accusa di ricettazione. L’arresto è stato convalidato e il soggetto sottoposto a giudizio per direttissima.

Grazie all’intensificazione dei controlli e all’utilizzo delle più moderne tecnologie di sorveglianza, la polizia di Stato prosegue l’attività di contrasto ai reati predatori. L’obiettivo dei controlli è quello di garantire la sicurezza dei passeggeri in arrivo e in partenza all’interno dell’aeroporto di Malpensa, la grande città dell’aria dove ogni giorno si muovono decine di migliaia di persone.