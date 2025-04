Passeggero derubato di trolley e borsa in aeroporto a Malpensa, ladri immortalati dalle telecamere e fermati

Varese, 16 aprile 2025 – Nell’ambito dell’attività di repressione dei reati contro il patrimonio, la polizia ha tratto in arresto in flagranza un francese e un belga, rispettivamente di 28 e 30 anni, fermati poco dopo aver rubato diversi oggetti di valore ad un passeggero al Terminal 1 dello scalo aeroportuale di Malpensa.

L’episodio è avvenuto la sera del 10 aprile, quando gli agenti dell’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea, intervenuti prontamente, sono riusciti ad arrestare i responsabili del furto mentre si stavano allontanando dopo che avevano sottratto un trolley e una borsa contenenti svariati oggetti di valore, mentre il proprietario era in attesa dello svolgimento delle operazioni di check-in negli uffici autonoleggio, al piano -1 del Terminal 1.

Gli Agenti, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno subito individuato i responsabili, che, entrati negli uffici dell’autonoleggio, se ne erano successivamente allontanati con al seguito i bagagli appartenenti al passeggero.

Gli operatori sono riusciti così a rintracciare e bloccare i due nell’area del parcheggio, riuscendo anche a recuperare la refurtiva, già in parte abbandonata durante la fuga.

L’arresto dei due giovani stranieri , già noti per fatti analoghi, è stato convalidato dal Tribunale di Busto Arsizio, mentre tutti beni sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Solo una decina di giorni fa, a una passeggera era stato rubato il Rolex dalla vaschetta portaoggetti prima di passare dai varchi di sicurezza. Visionando le immagini delle telecamere, gli investigatori avevano identificato una coppia di italiani di 32 e 38 anni che, notato il prezioso, se ne era impossessata mettendolo in tasca. Per poi partire per Brindisi. Grazie ai dati dei passeggeri, i due erano stati rintracciati all'arrivo all’aeroporto della città pugliese e fermati dalla Polizia. L'uomo aveva ammesso il furto e aveva consegnato il Rolex agli agenti. I due erano poi stati denunciati per furto aggravato in concorso (in quanto avvenuto su di un bagaglio di viaggiatori in un esercizio pubblico).