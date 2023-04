Varese e Lonate Pozzolo, farmacie nel mirino dei ladri: raid tra danni e bottino

Varese, 23 aprile 2023 – Ancora furti a danno di farmacie, raid che da mesi preoccupano nel Varesotto, tre i colpi nella stessa notte, tra venerdì e sabato.

A Varese i malviventi sono entrati in azione nella farmacia in via Adriatico nel rione di Bizzozero, hanno scardinato la porta e svuotato la cassa, probabilmente l’intenzione era di mettere le mani anche sui prodotti dal momento che pare abbiano "visitato” anche il retro dei locali, ma l’entrata in funzione dell’allarme li ha costretti alla fuga.

Due i colpi messi a segno nel sud della provincia, sempre tra venerdì e sabato, a Lonate Pozzolo, nel centro del paese e nella frazione di Tornavento dove si sono registrati i danni maggiori. Qui i ladri hanno sfondato con un tombino la vetrina quindi all’interno hanno messo a soqquadro gli scaffali e hanno prelevato i contanti trovati in cassa, qualche centinaio di euro.

I furti a danno delle farmacie aumentati negli ultimi tempi hanno suscitato preoccupazione tra gli operatori e il problema è stato portato all’attenzione del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello.

Non più tardi di giovedì scorso in Prefettura è stato sottoscritto un protocollo d’intesa in materia di video-allarme antirapina con il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Varese, Franco Ceffa, e il presidente di Federfarma Varese, Luigi Zocchi. Il documento ha l’obiettivo di incentivare l’installazione nelle farmacie di sistemi di video-allarme e promuovere l’utilizzo costante dello strumento di pagamento elettronico.