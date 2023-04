Furto in farmacia a Zeccone, sradicate le casse automatiche: due arresti

Zeccone (Pavia), 24 aprile 2023 - Furto in farmacia, arrestati i due presunti responsabili. I carabinieri della Compagnia di Pavia sono intervenuti nella notte a Zeccone, in via Brera, per un furto ai danni della farmacia Crivellari. Un residente nella zona aveva infatti notato più che sospetti movimenti all'interno della farmacia, poco dopo le 4 di notte, lanciando il tempestivo allarme al 112 per il furto in corso.

I ladri avevano divelto la saracinesca e rotto il vetro della porta interna, sradicando quindi le casse automatiche per rubarne il contenuto, una somma complessiva di circa 500 euro. Ma quando stavano uscendo con il bottino, sono stati intercettati dai carabinieri, che li hanno bloccati dopo un breve inseguimento a piedi. Si tratta di due giovani, maggiorenni, di origine nordafricana. Dopo gli arrestati scattati in flagranza, oggi in Tribunale è prevista l'udienza di convalida e l'eventuale giudizio per direttissima.

La stessa farmacia di Zeccone era stata già nel mirino dei ladri poco più di un mese fa, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, con identiche modalità e un bottino ben più ricco, di circa 10mila euro, ma in quel caso i responsabili, rimasti ignoti, erano riusciti a dileguarsi nel nulla prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine.