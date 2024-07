Incidente frontale fra due auto a Gemonio, conducenti feriti

Gemonio (Varese), 14 luglio 2024 – Una giornata festiva costellata da diversi incidenti, quella di oggi in provincia di Varese. Cominciata tragicamente con la morte di Manuel Sampellegrini, 39 anni, vittima di uno schianto frontale intorno alle tre e mezza di questa notte a Olgiate Olona e che è proseguita con ulteriori incidenti per fortuna senza gravi conseguenze. Nel pomeriggio, un altro frontale fra due auto si è verificato intorno alle cinque in via Castelli a Gemonio, i due conducenti sono rimasti feriti in modo lieve. Sul posto i vigili del fuoco di Varese e ambulanze per prestare i primi soccorsi. Intorno alla stessa ora, un altro incidente a Brinzio, al confine con Castello Cabiaglio, dove un uomo di settant’anni ha perso il controllo della sua auto ed è finito nella boscaglia a lato della strada provinciale. Il pensionato, rimasto ferito in modo lieve, è stato condotto in ospedale in codice verde.

Uno dei due veicoli coinvolti nel frontale questo pomeriggio a Gemonio