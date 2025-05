Due giorni a fare festa con lo sport. Di corsa o sui pedali, c’è la EcoRun

Due giorni di sport e festa a Varese con la sesta edizione della EcoRun. Il weekend prende il via domani con l’allestimento dello Sport Village in piazza Monte Grappa, area dedicata alla promozione delle attività sportive locali. Dalle 14 alle 18 associazioni e società offriranno dimostrazioni di ginnastica artistica e acrobatica, tornei di pallacanestro e altre discipline. Novità di quest’anno padel, pickleball e softball.

Domenica il centro di Varese sarà senz’auto per garantire la sicurezza dei runner, che potranno scegliere tra quattro diverse proposte. Si parte dalle gare competitive, con la mezza maratona e la Varese Ten. Sempre sulla distanza dei 10 chilometri la Happy Ten non competitiva e infine la Happy Five, che unirà corsa e sensibilizzazione ambientale con il plogging. Con guanti e sacchetto i partecipanti raccoglieranno quello che troveranno per terra nei sentieri e nelle aiuole dei Giardini Estensi. In totale sono 1.500 i runner attesi tra competitive e non competitive. Lungo il percorso saranno dispiegati in 130 tra volontari e forze dell’ordine, incaricate della sorveglianza soprattutto nei punti critici dove l’immissione pericolosa di auto dalle vie laterali potrebbe creare spiacevoli incidenti.

La chiusura al traffico riguarda la mattina di domenica dalle 8 alle 12. La partenza delle gare è fissata per le 9 dal portale di corso Matteotti. Le strade verranno riaperte al sopraggiungere dell’auto di fine gara. Resteranno chiuse anche al pomeriggio, per la presenza dello Sport Village, le vie intorno a piazza Montegrappa: Bernascone, Volta, Moro, Marconi e Marcobi. In caso di pioggia gli eventi collaterali potrebbero subire variazioni, mentre le gare podistiche si svolgeranno regolarmente. Alle gare si affiancheranno diversi eventi collaterali: la Torre Civica sarà aperta per permettere ai partecipanti di ammirare Varese dall’alto e all’interno saranno esposti capi di moda sostenibile realizzati dagli studenti dell’Isis Newton di Varese.

Domani la pedalata per le vie della città con Fiab e un tour guidato in bicicletta di 36 chilometri con le guide di Varese Doyoubike. Domenica un percorso in bici per famiglie dal Castello di Masnago a Villa Mirabello e il Trofeo Varese Sport Gimkana valido per il Campionato Giovanissimi. E ancora un raduno con maglie e bici d’epoca e una gara di “Formula 1 a pedali“ per le vie del centro. Charity partner dell’evento il Centro Gulliver Varese e Adiuvare.