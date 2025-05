Un caso di Dengue a Solbiate Arno. Un cittadino positivo dopo un viaggio all’estero

Solbiate Arno (Varese) – Un caso sospetto di Deengue è stato segnalato nel Varesotto, a Solbiate Arno: Ats Insubria ha informato il Comune della presenza di un cittadino risultato positivo alla malattia al ritorno da un viaggio all’estero. La Dengue è una malattia virale che si trasmette attraverso la puntura di zanzare Aedes, le stesse che possono veicolare virus come Chikungunya e Zika.

Per questo motivo, il sindaco Oreste Battiston ha firmato un’ordinanza urgente per avviare una disinfestazione straordinaria nella zona attorno all’abitazione della persona risultata positiva. Come prevedono le procedure del caso, in un’area specifica del paese saranno effettuati trattamenti contro le zanzare, adulte e larve. Gli operatori specializzati interverranno in giardini, cortili, terrazze e piazzali, sia pubblici che privati. Le operazioni saranno eseguite casa per casa, per individuare e rimuovere possibili focolai larvali come ristagni d’acqua o sottovasi.

Il sindaco Oreste Battiston

Chi vive o ha un’attività nella zona interessata deve consentire l’accesso agli addetti della disinfestazione nelle aree esterne e seguire le indicazioni del personale per evitare che le zanzare tornino a proliferare. Nel periodo in cui si svolgeranno i trattamenti (la data sarà comunicata a breve), il Comune raccomanda alcune precauzioni semplici ma importanti: tenere porte e finestre chiuse e spegnere gli impianti di ricambio d’aria, tenere in casa gli animali e coprire cucce, ciotole e oggetti all’esterno. Inoltre raccogliere frutta e verdura dagli orti prima del trattamento oppure coprire le piante con teli, dopo i trattamenti lavare bene frutta e verdura prima di mangiarla e aspettare almeno 15 giorni se non è stata protetta. L’intervento precauzionale serve a evitare che la malattia possa essere trasmessa localmente dalle zanzare. Al momento non ci sono altri casi, la situazione appare sotto controllo.