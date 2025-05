Palazzo Minoletti. Iniziato il recupero

Partono i lavori per il recupero di uno degli storici edifici di Gallarate, Palazzo Minoletti, inutilizzato da vent’anni. L’area del cantiere è stata recintata, la consegna è prevista per la fine del 2026. Una volta riqualificato, l’immobile che risale agli anni Quaranta del secolo scorso, diventerà polo formativo d’eccellenza, la sede dell’Its Incom (istituto tecnico superiore post diploma).

Il passo fondamentale è stato l’accordo siglato nel mese di marzo tra Comune e Its Incom che prevede un investimento complessivo di 14,9 milioni di euro, di cui 3,9 milioni stanziati dal Comune di Gallarate per la ristrutturazione dell’edificio, 2 milioni finanziati da Regione Lombardia, 8,9 milioni stanziati dalla Fondazione Its Incom per l’allestimento e la gestione dell’attività didattica.

L’accordo della durata di 20 anni è rinnovabile per altri 20, il canone annuo è di 95.855,00 euro + Iva a carico della Fondazione come la manutenzione ordinaria, inoltre gli spazi saranno aperti alla cittadinanza per eventi e iniziative culturali.