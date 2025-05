Insegnanti precari: "Serve un fondo a loro sostegno"

"È necessario creare un fondo per tutelare la dignità e il benessere di migliaia di insegnanti precari": lo dichiara Michele Maglione, segretario generale di Flc Cgil di Varese che ha diffuso una nota con la proposta del sindacato. Per il rappresentante sindacale varesino "Sulla scorta dell’esperienza maturata da fondi come Formatemp e Ebitemp, attivi a sostegno dei lavoratori in somministrazione, sarebbe auspicabile istituire un fondo specifico anche per i docenti non stabilizzati, intervento che potrebbe garantire misure di tutela e supporto aggiuntive nel lungo percorso che porta alla stabilizzazione". Cinque le direttrici su cui procedere spiega Maglione: "Adeguamento salariale al costo della vita, accesso gratuito alla formazione e alla riqualificazione professionale, tutela sanitaria prioritaria, contributi e detrazioni per beni strumentali all’esercizio della professione, accesso agevolato al credito. Sarebbe un passo concreto verso il riconoscimento del valore sociale del lavoro di docente".R.F.