Summit dell’ultradestra al Gassman. I gestori del teatro: "Noi semplici uscieri"

Dopo il summit dell’ultradestra europea al Condominio di Gallarate, teatro comunale intitolato a Vittorio Gassman, sono piovute molte critiche. Ieri i gestori hanno pubblicato una nota sulla pagina Fb: "Noi ci occupiamo di organizzare la stagione teatrale, di fare affitti ai privati e alle associazioni e di aprire il teatro per quanto riguarda le date comunali. In buona fede, e nella fretta con cui la richiesta è avvenuta, abbiamo quindi ingenuamente ospitato questo affitto come abbiamo sempre fatto e come, soprattutto, siamo tenuti a fare". Ricordano di aver ospitato associazioni di qualunque tipo politico, "perché noi siamo semplici uscieri e sta nel nostro lavoro aprire le porte a chi lo chiede". Concludono: "Noi ci allontaniamo fortemente da ideali estremisti". Ros.For.