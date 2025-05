Scontro tra auto e moto. Ricoverato il biker

Schianto tra un’auto e una moto, nella serata tra sabato e domenica, lungo via Roma a Saronno. Ad avere la peggio il motociclista, un trentaquattrenne che è stato trasportato in ospedale con varie contusioni e ferite. Non risultava comunque in pericolo di vita. L’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri e della Polizia locale, si è verificato poco prima della mezzanotte. Immediato l’allarme. Sul posto la centrale Areu ha inviato un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Il ferito è stato stabilizzato e successivamente trasportato in ospedale.