Gazzada Schianno: Daniele Paitoni, ucciso a 7 anni dal papà Davide. Gli intitolano un’aula a scuola

Gazzada Schianno – Oggi, martedì 6 giugno, Daniele avrebbe compiuto 9 anni. Non ha soffiato sulle candeline: la sua vita è stata spezzata il primo gennaio 2022 dalla mano omicida del padre, Davide Paitoni, morto suicida in carcere sette mesi dopo.

Daniele con il suo sorriso luminoso è nel cuore di tutti e oggi a Gazzada Schianno gli è stato fatto un regalo, un dono speciale: all’istituto comprensivo Don Cagnola, dove frequentava la seconda elementare, a lui è stata intitolata l’aula ludico – didattica.

Alla cerimonia erano presenti la mamma Silvia Gaggini, i nonni, il preside dell’istituto “Don Guido Cagnola” Gian Paolo Residori, le autorità civili tra le quali il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello.

Il nuovo spazio a disposizione delle classi è ispirato al “Piccolo Principe”, il libro preferito di Daniele. La mamma ha letto un commovente messaggio, parole condivise con gli educatori dell’oratorio di Schianno, “Oggi sei tu il Nostro Piccolo Principe – ha detto la donna – che ci insegni tanto ogni giorno ricordandoci quanto in questo lungo viaggio della vita, abbiamo ancora da imparare e da scoprire. E anche se non riusciamo più a vederci in carne ed ossa, per trovarti basta alzare lo sguardo e scoprirti tra le stelle, illuminate perché ognuno possa trovarti”.