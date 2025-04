Dai materassi all’auto bruciata, ripulita la zona boschiva

Abbandono di rifiuti, un gesto di inciviltà che causa degrado e che non ha confini, il problema riguarda molti territori comunali e non è di facile soluzione. In campo ci sono i volontari di varie associazioni che si fanno promotori di iniziative per ripulire le aree trasformate in discariche a cielo aperto, nei giorni scorsi a Busto Arsizio all’opera si sono messi i soci di Federcaccia Busto che aderendo all’ Agenda del Verde pulito, predisposta dall’amministrazione comunale, hanno ripulito la zona boschiva di Madonna in Veroncora. E hanno trovato di tutto, elettrodomestici, materassi, pneumatici, scarti di lavorazioni edili (sono rifiuti speciali da smaltire seguendo precise modalità e sono stati segnalati dai volontari), addirittura la carcassa di un’auto bruciata. Purtroppo un vasto campionario di inciviltà che deturpa le aree boschive alla periferia cittadina. Da ricordare che in città prosegue il calendario di Agenda del verde pulito con altri appuntamenti.

Anche a Lonate Pozzolo la scorsa settimana in azione, come capita spesso, i volontari dell’associazione RipuliamoLo mentre a Gallarate a promuovere l’intervento di rimozione dei rifiuti l’associazione Plastic free Odv con la collaborazione di un gruppo di studenti universitari. L’area gallaratese su cui sono intervenuti quella in via Gran Bretagna, al termine il bilancio è stato di 500 kg di scarti di ogni genere che anziché essere smaltiti nel rispetto delle norme vigenti sono stati abbandonati.

R.F.