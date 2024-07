Varese, cucciolo assalito e ucciso da tre molossi davanti alla padrona

Varese – È accaduto di nuovo, una scena terribile, un cagnolino di piccola taglia, razza Shih Tzu, è stato aggredito e ucciso da tre grossi cani ieri mattina poco prima delle 7, a Velate, frazione di Varese.

Doveva essere l’inizio tranquillo di una nuova giornata per il piccolo Ettore, così si chiamava, la passeggiata con la padrona, sempre premurosa e affettuosa verso di lui, come le sue nipotine, scoppiate in un pianto disperato davanti al cagnolino, amico in tanti momenti, ormai senza vita. Ieri mattina quella passeggiata quotidiana è stata interrotta in modo drammatico dall’incontro improvviso con i tre cani che si sono avventati sulla bestiola.

Ettore non ha avuto scampo, la padrona disperata ha cominciato a urlare, sperando di riuscire ad allontanare i tre animali, un residente nella zona ha sentito le urla e subito si è precipitato sulla strada nel tentativo di salvare la vita al cagnolino, che uno degli assalitori teneva ancora tra i denti. Nulla da fare, il piccolo Ettore non ha avuto scampo.

Sono stati momenti terribili per la padrona, una sessantenne, che nel tentativo di salvare il suo amato cagnolino è stata leggermente ferita da un morso e quindi portata al pronto soccorso per essere medicata. Sull’episodio ha avviato indagini la polizia locale di Varese arrivata sul posto, da chiarire innanzitutto se fossero randagi oppure fossero stati lasciati liberi dal proprietario. Secondo un residente i tre animali vivrebbero in una villa nella zona e già in un’altra occasione, liberi per strada, si sarebbero mostrati pericolosi. Purtroppo ieri la conferma con la tragica fine del piccolo Shih Tzu.

Nel mese di maggio la stessa drammatica sorte era toccata a una maltesina a Marnate, uccisa da due cani di grossa taglia. Un problema quello di animali lasciati liberi e protagonisti di aggressioni, non solo nei confronti di altri cani ma com’è successo alcuni mesi fa lungo la pista ciclabile del Lago di Varese anche di due runner.

L’argomento è stato affrontato nel mese di maggio a Varese in Prefettura nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica durante il quale sono stati delineati i percorsi preventivi e repressivi da attivare, da parte delle istituzioni e delle forze di polizia, ogni volta che si verifichino situazioni di criticità causate da cani o gruppi di cani vaganti e fuori dal controllo dei proprietari. Un dato: lo scorso anno sono stati 800 i cani accalappiati in provincia di Varese, non solo randagi ma anche animali i cui proprietari non hanno rispettato le norme per la custodia.