Velate: cagnolino sbranato da due cani di grossa taglia, ferita e sotto choc la padrona

Velate (Varese), 23 luglio 2024 – Era uscita di mattina presto, intorno alle sette, per evitare le ore più calde della giornata. La passeggiata con il suo cagnolino, nella zona di piazza Cordevole, si è però trasformata in tragedia nel giro di pochi minuti, quando due cani di grossa taglia hanno preso di mira il suo quattrozampe sbranandolo, letteralmente. Sotto choc, ha cominciato a urlare per richiamare l’attenzione di qualcuno che potesse aiutarla a liberare il suo amato cagnolino dalla morsa dei due molossi. Nel tentativo, che lei stessa ha messo disperatamente in atto, la sessantenne è rimasta ferita. Sul posto assieme all’ambulanza, che ha prestato i primi soccorsi alla donna, anche una pattuglia dei carabinieri. Ai militari dell’Arma il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire all’eventuale proprietario degli animali per la denuncia. Tre anni fa, ad agosto nel 2021, un fatto simile si era verificato a Cavaria con Premezzo, vittima una donna di 48 anni rimasta ferita dopo essere stata azzannata nel tentativo di salvare il suo animale preso di mira da un altro cane.