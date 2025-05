Croce Rossa. I volontari raccontano

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana celebra con uno spettacolo teatrale la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. "La Forza delle Idee - lo faccio perché…" è il titolo dell’opera che andrà in scena giovedì alle 21 all’Auditorium San Giovanni Bosco in via Lazzaro Papi 7.

Tutto parte della domanda "Perché lo faccio?": a porla è Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, che nello spettacolo, seduto sulla panchina presente all’ingresso della sede di Varese, ascolterà le storie di volontari, crocerossine e militari.

Nel foyer sarà allestita una mostra fotografica che racconta l’impegno dei volontari. L’ingresso è a offerta libera: il ricavato sosterrà le attività socio-assistenziali del Comitato di Varese.