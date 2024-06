Cassano Magnago, donna precipita dalla finestra. È stata spinta? Indagini in corso

Cassano Magnago, 24 giugno 2024 – Ci potrebbe essere una lite dietro il volo da una finestra di una donna di 29 anni, soccorsa nella zona di via Porro Rosnati, al limitare del parco della Magana. Sulla circostanza stanno effettuando accertamenti i carabinieri della stazione cittadina, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Gallarate.

I fatti

La donna, a quanto sembra, era in casa almeno con un’altra persona, un uomo di 46 anni. Ma non è da escludere la presenza di un terzo elemento. Si ipotizza che prima della caduta sia scoppiata una lite: non si sa, al momento, chi siano stati i protagonisti del violento alterco.

E nemmeno è dato sapere se la donna si sia lanciata volontariamente dalla finestra, oppure sia stata spinta da qualcuno. Di certo c’è che sul posto sono arrivati l’elicottero del 118, atterrato nel parco della Magana, e i vigili del fuoco. Sono stati loro a recuperare la donna, finita in un'area difficilmente raggiungibile dai soccorritori.

Le condizioni

La ragazza è stata successivamente portata all’ospedale di Circolo di Varese: le sue condizioni sono monitorate, ma non sarebbe in pericolo di vita. Se la potrebbe cavare con una gamba rotta.

Restano da chiarire i contorni dell’accaduto, a partire dai fatti immediatamente precedenti la caduta. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, impegnati in primis a ricostruire quante persone fossero in casa al momento degli avvenimenti.