Litiga col fidandato e si butta dal 7° piano. Gravissima 19enne

Rimangono ancora da chiarire i motivi che hanno spinto la ragazza, una 19enne di origini spagnole, a gettarsi dal settimo piano di un palazzo, ieri pochi minuti dopo le 15. Secondo le primissime informazioni, la giovane avrebbe avuto una discussione con il fidanzato, un ragazzo ventenne, e al culmine del litigio si sarebbe diretta verso la finestra dell’appartamento, in centro a Corsico, e si è lanciata verso il vuoto. È finita su una macchina, parcheggiata sotto il palazzo, ma la vettura ha attutito solo in parte la violentissima caduta. Immediato l’intervento dei soccorsi: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica. Le condizioni della diciannovenne sono apparse subito molto gravi. Gli operatori di primo soccorso hanno cercato di stabilizzarla sul posto, per poi portarla di corsa all’ospedale Niguarda. Le condizioni sono gravissime: la ragazza ha riportato diversi traumi e si trova in pericolo di vita.