Casbeno, perde il controllo della Smart e sfonda la vetrata di una pasticceria

Casbeno (Varese), 19 febbraio 2024 - Perde il controllo e finisce con l'auto nella pasticceria. Questa mattina una vettura che scendeva da via Ariberto da Intimiano ha sfondato le vetrate della pasticceria Marabelli a Casbeno. Una Smart, guidata da una donna fortunatamente illesa, dopo avere tamponato un’auto parcheggiata di fronte alla pasticceria e sfondato il paletto del marciapiede, è finita nella vetrata della pasticceria.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia locale. Fortunatamente oggi era giorno di chiusura per la pasticceria e non ci sono stati feriti. Ignoti al momento le cause dell'incidente, forse solo distrazione da parte della donna alla guida.