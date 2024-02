Cremona, finisce contro il guard-rail: aveva il tasso alcolemico 7 volte sopra il consentito

Cremona – Un alcoltest “da record” (in negativo). È quanto hanno rilevato i carabinieri che la notte scorsa hanno sottoposto al controllo un ragazzo di 24 anni, uscito di strada con la sua auto. Il giovane è stato trovato con un tasso alcolemico di 3,73, oltre sette volte il limite consentito dalla legge.

Tutto è successo in piena notte, lungo la provinciale 10. Intorno alle 2.30 il giovane, residente nel Mantovano, ha perso il controllo della sua vettura, finendo contro il guard rail all’altezza di Piadena Drizzona. Sul posto sono intervenuti i militari di Casalmaggiore. I militari hanno immediatamente capito che il 24enne non era “in condizioni psicofisiche idonee alla guida” dal momento che barcollava e non riusciva a parlare.

A questo punto è scattato l'alcoltest che ha dato il sorprendente risultato. L'automobilista ubriaco è stato multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno e dall'avere causato un incidente e i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro del mezzo. Uscendo di strada il 24enne ha riportato lievi ferite, curate all'ospedale Oglio Po.