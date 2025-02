Gratta e Vinci: due milioni vinti al Crazy bar di Caronno Pertusella

Caronno Pertusella, 3 febbraio 2025 – Gioca 10 euro e ne porta a casa due milioni. Succede a Caronno Pertusella, comune del Saronnese, baciato dalla fortuna con un biglietto del Gratta e Vinci. Il gioco vincente, questa volta, appartiene alla serie Sfinge d’Oro, come si legge in una nota diffusa da Agimeg, agenzia specializzata in notizie legate a lotterie e concorsi.

Il fortunato giocatore ha acquistato il tagliando vincente al bar Crazy di piazza Pertini. Difficile immaginare la sua reazione al momento della scoperta, dopo aver grattato la patina dorata, soprattutto se fosse a conoscenza dell’enorme vincita collegata alla combinazione “nascosta” dal suo biglietto. I due milioni di euro incassati rappresentano uno dei premi più cospicui legati alla lotterie istantanee diffuse sul territorio italiano.

Risale alla fine di dicembre 2024 l’ultima maxi-vincita lombarda al Gratta e Vinci: quel giorno, era il 28, al bar Jolly, nel quartiere Comasina, un uomo portò a casa 500mila euro, acquistando un biglietto della serie Tombola. “Un grande momento di gioia collettiva”, lo definì allora la titolare del ritrovo, Elena Zu, che con il marito cinque anni fa ha rilevato l’attività dai precedenti proprietari.

Ma la fortuna, quest’anno, ha già fatto tappa in maniera importante in Lombardia. Il primo premio della Lotteria Italia, infatti, è stato vinto grazie a un biglietto acquistato all’autogrill Somaglia Ovest, lungo l’Autostrada del sole, in provincia di Lodi. I cinque milioni sono andati, con tutta probabilità, a un cliente di passaggio, che ha comprato il biglietto dopo una sosta per un caffè, uno snack o per un pieno.