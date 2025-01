Lotteria Italia 2025: a Vidigulfo 100mila euro, "forse un’amica"

Pavia – Nella calza della Befana 5 pavesi hanno trovato 210mila euro. A tanto ammontano le vincite ottenute con la Lotteria Italia in provincia. Tra i 25 tagliandi fortunati del valore di 100mila euro, uno (Q 311109) è stato venduto dalla trattoria Pontelungo dell’omonima frazione di Vidigulfo. "Credo che sia stato uno degli ultimi venduti – dice la titolare Ernestina Uggè che ha rilevato l’attività dalla madre e ora è pronta a passare il testimone al figlio William con la moglie Sabrina e poi a Edoardo, il nipotino di 2 anni –, magari qualcuno che si è ricordato in extremis della lotteria". Una donna ne ha acquistati ben otto. "Speriamo abbia vinto lei – prosegue la titolare –. Chissà se ha controllato. Se lo avesse fatto, visto che è un’amica, ci avrebbe avvisati con un messaggio". Invece nessuno finora si è fatto vivo per brindare con la titolare che porta fortuna: "L’anno scorso hanno vinto migliaia di euro col lotto – aggiunge Uggè – poi 100mila euro col Gratta e vinci e ora la lotteria".

Ha aperto l’attività ad aprile e di conseguenza ha appena festeggiato le prime feste, Antonella Rita Sabella titolare della tabaccheria di via Valle Scuropasso a Cigognola (P 166756), dove sono stati vinti 50mila euro. "Avevo acquistato 5 blocchetti – dice la titolare – e li ho venduti tutti. Penso che il biglietto vincente se lo sia aggiudicato qualche persona del posto. Mi auguro che ne abbia bisogno e oggi non è difficile, ma soprattutto che ponderi bene come spendere i soldi". Anche in questo caso nessuno si è ancora fatto vivo per festeggiare i 50mila euro: "Voglio pensare - aggiunge Sabella - che sia una sorta di prova generale in vista di un prossimo tagliando milionario". Tre poi i biglietti da 20mila euro che sono stati venduti a Vigevano (L 245768), Torricella Verzate (B 331751) e alla Bennet di San Martino Siccomario (A 367279). "Non è venuto nessuno a rivendicare la vincita - riferisce Alessandro Abbatiello della tabaccheria della Bennet di San Martino - altrimenti devono lasciare la mancia".