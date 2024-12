Vincita da 100mila euro al Gratta e Vinci all'Alex Bar di Bianzone

La dea bendata bacia Bianzone. Accade all’Alex Bar, noto esercizio pubblico lungo la statale 38 dello Stelvio molto frequentato da residenti e turisti, dove nei giorni scorsi un fortunatissimo giocatore (o una giocatrice) ha vinto ben 100mila euro grazie a un “Gratta e vinci miliardario“ di soli 5 euro.

"Siamo davvero molto felici per il vincitore - spiegano la titolare Graziella Del Dot e la dipendente Elisa Martinelli - In tanti anni non era mai accaduta una vincita di questa portata. Vi sono state belle vincite certo, ma mai di 100mila euro. Non abbiamo assolutamente idea di chi possa essere il fortunato se un residente o un turista di passaggio perchè a noi è arrivata soltanto la notifica dalla Lottomatica datata 27 novembre giorno in cui vi è stata la vincita. Chiunque sia ci auguriamo davvero che con questa bella vincita possa trascorrere delle ottime festività e non solo".

Senza dubbio il fortunato vincitore trascorrerà un Natale coi fiocchi e controfiocchi.

Gabriela Garbellini