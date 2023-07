Varese, cantiere di largo Flaiano: arrivate le travi per il ponte

Varese, 31 luglio 2023 – Sono arrivate oggi le prime travi di 22 metri che costituiranno la struttura del nuovo ponte su largo Flaiano che consentirà l'eliminazione del semaforo in ingresso a Varese.

Con un trasporto eccezionale le lunghe travi sono state portate in cantiere e nei prossimi giorni verranno posizionate e montate in modo da realizzare la nuova rotonda. Si tratta però solo delle prime di una serie: in tutto saranno infatti 56, da posizionare e montare volta per volta, prevalentemente di notte.

Lavori per il ponte di largo Flaiano

Procede dunque “come da programma” - spiega palazzo Estense - questa fase di lavorazione del cantiere che ha come obiettivo il “miglioramento definitivo dell'accesso alla città in uno snodo fondamentale per Varese, sia in termini di mobilità che di sviluppo economico e turistico”.