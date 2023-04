Il raccordo con l’A8 aperto a metà Percorribile solo per chi va a Milano

di Lorenzo Crespi

Riaperto a metà. Da ieri mattina è tornato percorribile, ma in un solo senso di marcia, il raccordo autostradale di Varese. Il tratto di strada statale 707 Gazzada-Varese che collega la città con l’A8, chiuso in entrambe le direzioni dallo scorso 27 dicembre, è stato riaperto (poco prima delle 10 di ieri) solamente in uscita da Varese, per le auto che devono raggiungere l’autostrada dei laghi da largo Flaiano. Resterà chiusa invece la corsia in entrata al capoluogo per chi proviene da Milano. È comunque una buona notizia per gli automobilisti varesini, visto che i disagi al traffico causati dal blocco del raccordo si erano verificati soprattutto in uscita dalla città, con via Gasparotto e viale Europa soggette a lunghe code nelle ore di punta. La riapertura della bretella porterà dunque sollievo ad una viabilità sotto stress da inizio anno.

Per chi entra a Varese invece l’amministrazione comunale ricorda quali sono le uscite autostradali consigliate: "Varese estGazzada" per chi procede in direzione A60 tangenziale di Varese o sp57, "Varese ovestBuguggiate" per raggiungere la strada provinciale del lago (sp1) o la sp17, e la nuova uscita su via Gasparotto, lo svincolo Esselunga aperto a gennaio che ha contribuito ad alleviare il traffico in ingresso alla città. La chiusura della corsia verso il centro permetterà quindi nelle prossime settimane di poter continuare con gli interventi nell’area di largo Flaiano. Opere propedeutiche alla realizzazione del ponte necessario per la posa della maxi rotatoria che rivoluzionerà l’incrocio ora regolato da semafori, che da decenni funge da "tappo" all’entrata in Varese.

È l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati a fornire un aggiornamento. "Si è conclusa la prima fase dei lavori del cantiere di largo Flaiano. Sono stati svolti interventi complessi e di grande importanza che hanno interessato la struttura portante di quello che poi sarà il nuovo ponte. Lungo la massicciata ferroviaria sono stati realizzati pali trivellati di cemento armato ed è stata posizionata la struttura su cui poi poggeranno le travi dell’impalcato del nuovo ponte. Lo stesso intervento è stato eseguito alla fine dell’anno sul lato di viale Borri. Ora continueranno le lavorazioni per il posizionamento delle travi del nuovo ponte".