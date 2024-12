Busto Arsizio, i bambini del centro educativo in visita alla casa di riposo La Provvidenza

Busto Arsizio (Varese), 23 dicembre 2024 – È stato un bel regalo di Natale per gli anziani ospiti dell’istituto La Provvidenza di Busto Arsizio: all’antivigilia di Natale, nel pomeriggio, hanno ricevuto la visita di una quindicina di bambini e ragazzi (dai 6 ai 14 anni)che frequentano il Centro educativo diurno La Chiave d’oro – Progetto Pollicino, ad accompagnarli gli educatori Valentina Moneta, Davide Zanelli e Davide De Bernardi.

Condivisione

“È stato un bel momento di condivisione e di ascolto tra età così distanti – racconta Valentina – i bambini hanno ascoltato attentamente gli anziani, ai quali hanno portato in dono le loro letterine natalizie”. Anche i nonni della Provvidenza hanno preparato dei doni, ai bambini hanno regalato dei “mandala”, colorati lavoretti floreali di carta.

I ragazzi hanno trascorso il pomeriggio portando allegria e spensieratezza

La promessa

I bambini si sono presentati, si sono raccontati come pure i nonni, quindi lo scambio dei doni, la merenda insieme e gli auguri per un sereno Natale. “È stata un’esperienza nuova per i nostri bambini – sottolinea l’educatrice – sono stati tutti molto attenti, anche i più vivaci hanno ascoltato i nonni ospiti dell’istituto. Ci siamo lasciati con una promessa, quella di tornare nel nuovo anno a trovarli”. Nei giorni scorsi a far visita agli anziani dell’istituto sono stati i piccoli della scuola per l’infanzia San Giuseppe di Borsano e della Scuola per l ’infanzia San Cirillo di Sacconago: hanno portato gioia con i loro canti natalizi.