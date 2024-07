Tanti auguri nonna Giovanna. Una grande festa per i 102 anni

Giovanna Monza, cittadina castellanzese dal 1963, ha compiuto 102 anni. Un traguardo non comune, festeggiato con il figlio, le tanti nipoti, il vicesindaco reggente Cristina Borroni, il sindaco di Nerviano Daniela Colombo e il cavaliere Romeo Mazzucchelli, presidente dell’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio, dove la signora vive da qualche anno. Originaria di Nerviano, Giovanna ha dedicato tutta la vita alla sua numerosa famiglia. Sposata con Ambrogio, scomparso nel 1987, si è trasferita a Castellanza nella nascente parrocchia di San Bernardo affidata a don Luigi Brazzelli, integrandosi nel tessuto della comunità, che non ha mai più voluto lasciare. "Anche se le gambe non le permettono di muoversi autonomamente e la memoria non è più quella di una volta, un sorriso sincero ed emozionato di bimba hanno illuminato il suo viso all’arrivo del vicesindaco Borroni, che ha voluto partecipare anche quest’anno ai festeggiamenti, a nome dell’intera città – dichiarano dal Comune –. Un bel mazzo di fiori prima del taglio della torta ha sottolineato il nuovo splendido traguardo, con l’augurio di una buona salute e serenità ancora per tanti giorni a venire. 102... milioni di auguri signora Giovanna!".

Anche la Rsa bustocca ha voluto rendere noto il compleanno della ultracentenaria attraverso la sua pagina facebook. "Circondata dall’affetto dei familiari e dello staff di Provvidenza, Giovanna ha celebrato la giornata speciale con una torta preparata per lei e gustata insieme agli altri ospiti della nostra struttura – si legge nel post –. Molti auguri, Giovanna, da parte di tutto lo staff della Provvidenza".

Silvia Vignati