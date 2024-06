Riaperta la palestra a cielo aperto nel Parco Alto Milanese

Dopo la pioggia, buona la seconda. Mercoledì ha preso il via la ventiduesima edizione della "Palestra a cielo aperto 2024", al Parco Alto Milanese. Battesimo rinviato di un giorno a causa del maltempo. Al momento sono oltre un centinaio gli iscritti, ma si può sempre partecipare alle lezioni di ginnastica dolce (non ci sono limitazioni di tempo per aderire), che si concluderanno il 20 settembre. "È stato bello osservare la gioia delle persone che si ritrovavano dopo un anno per stare insieme nel parco, prendendosi cura del corpo e delle relazioni, compiendo insieme delle azioni semplici e gratificanti che fanno stare bene", commenta il neopresidente, Flavio Castiglioni.

Il progetto è promosso e finanziato dal Consorzio Parco Alto Milanese (Pam). Gli organizzatori sono l’associazione "Stare bene insieme" e la società sportiva Csk di Busto Arsizio. Le attività sono gratuite, accessibili a persone di qualsiasi età e grado di abilità motoria, gli istruttori sono laureati e qualificati. Ci si incontra il martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 10 e il pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30; il mercoledì e il venerdì solo al mattino, dalle 10.30 alle 11.30. È prevista anche la partecipazione strutturata di associazioni con persone diversamente abili, fondazioni, rsa territoriali e Centri diurni disabili, promuovendo un livello di partecipazione che vuole comprendere e creare occasioni di coesione sociale, per dare sostegno anche a persone che di solito difficilmente hanno occasione di uscire dalle strutture.

Durante il mese di luglio, come già avvenuto lo scorso anno, saranno presentate ulteriori attività integrative con percorsi di yoga, tai chi e una camminata nei sentieri del Parco Alto Milanese. Lo scorso anno sono state circa 250 le persone che hanno frequentato.

Silvia Vignati