Sulla torta 110 candeline, Iole Barosi è la più “grande“ di tutti

È nata il 3 aprile del 1914 la più anziana di Lombardia. Si chiama Iole Barosi, nata a Piubega, in provincia di Mantova, il 3 aprile di 110 anni fa, attualmente al Don Gnocchi di Milano. Sarebbe lei la più anziana in Lombardia, secondo l’aggiornamento del sito supercentenariditalia.it: il condizionale è d’obbligo perché la lista raccoglie i casi di ultracentenari conosciuti e viveneti, che assurgono agli onori della cronaca come compleanni speciali, celebrati in Rsa o dai primi cittadini. Non è escluso che ce ne siano altri, che restano ignoti. Secondo questo elenco, ad ogni modo, Iole Barosi sarebbe la più longeva in Lombardia, decima in Italia: le 110 candeline le aveva spente in una piccola festicciola al “Don Gnocchi“ di Milano. Dopo di lei, Lucia Clementa Ronda, nata il 22 aprile sempre del 1914 a Casalmaggiore di Cremona, residente a Marcignago, nel Pavese. L’ultima ultracentenaria ad aver da poco compiuto gli anni in Lombardia è la 107enne Bruna Scandroglio, nata a Castellanza, attualmente residente a Busto Arsizio, nel Varesotto.