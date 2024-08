Cambio al vertice nella Rsa “La Provvidenza“, nuova guida. Mazzetti è responsabile sanitario

BUSTO ARSIZIO (Varese)

L’Istituto “La Provvidenza“, dal 1°agosto, ha un nuovo responsabile sanitario: la dottoressa Chiara Mazzetti. Subentra alla collega Marina Olivieri, che ha lasciato l’incarico dopo tre anni di servizio nella struttura dedicata all’assistenza degli anziani. Mazzetti si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1996, ha conseguito la specializzazione in Geriatria nel 2001, entrambe all’Università degli Studi di Milano, ed è titolare di un master universitario di II livello in Management delle Residenze sanitarie assistenziali, ottenuto alla LIUC nel 2015. Ha svolto attività tutoriale presso la cattedra di Gerontologia e Geriatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano e alla Scuola di specializzazione in Geriatria del medesimo ateneo. È autrice di numerose pubblicazioni in ambito scientifico e più volte relatrice in convegni e congressi medici. Dal 2007 al 2009 ha curato l’apertura della Residenza Giardino di Ponte Tresa, diventandone anche responsabile sanitario. Nell’ottobre del 2022 diviene responsabile dei Servizi territoriali della Provvidenza, occupandosi della Casa Albergo ivi ospitata, della riattivazione del Centro diurno integrato e dell’attivazione del servizio di RSA aperta e, più tardi, dell’avvio del servizio di Cure domiciliari. Nel 2024 viene nominata Direttore scientifico della struttura e da agosto diventa Responsabile sanitario dell’intero Istituto, comprendendo anche la RSA e l’hospice. "Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per l’opportunità che mi è stata offerta – afferma –. So che posso contare su una struttura solida e dalla lunga tradizione di assistenza di qualità, su una dirigenza illuminata e su un gruppo di lavoro composto da professionisti dotati e competenti. Sono le premesse migliori per affrontare questa avventura e che saranno propizie a raggiungere risultati significativi e realizzare progetti utili al benessere dalla popolazione anziana di Busto Arsizio, sia in condizioni di fragilità sia autonoma".

Luca Edoardo Trama, direttore di struttura aggiunge: "Siamo molto contenti che la dottoressa Mazzetti sia entrata nel nostro organico e abbia accettato di assumere l’incarico di responsabile sanitario. È un medico geriatra con una lunga esperienza e gode di ampia stima nel nostro settore. Siamo certi che questa collaborazione porterà grandi benefici per La Provvidenza e per gli anziani e le famiglie che abitano e frequentano l’Istituto". La struttura conta 385 posti letto, oggi interamente occupati (c’è una lista di attesa per l’accesso). Con i suoi servizi sul territorio raggiunge 200 anziani.