Busto Arsizio, pensionato investito in via Toniolo: è gravissimo all’ospedale

Busto Arsizio, 20 febbraio 2024 – Pedone travolto in via Toniolo: è grave all’ospedale. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 20 febbraio, poco dopo le 10. Secondo quanto riportato in una nota dell’Areu, l’Agenzia di emergenza e urgenza lombarda, un ottantunenne è stato urtato da un’auto in via Toniolo, strada che costeggia l’area del Parco Alto Milanese. L’anziano, dopo il colpo, è stato sbalzato sull’asfalto, battendo la testa.

Soccorsi (Archivio)

Sul posto sono arrivati un’ambulanza e un’automedica, i cui equipaggi hanno prestato le prime cure al pedone investito. Le condizioni dell’anziano sono apparse subito molto gravi: è stato portato d’urgenza all’ospedale di Busto Arsizio, dove è arrivato in codice rosso, colore che segnala l'estrema attenzione da prestare al caso.

L’uomo accusa un grave trauma cranico. In via Toniolo sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Busto Arsizio, che si stanno occupando dei rilievi e di gestire la viabilità nella zona.