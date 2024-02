Attraversa sulle strisce davanti a scuola. Automobilista non la vede e la investe

Una ragazza di 16 anni è stata investita ieri mattina poco dopo le 8 mentre si accingeva a entrare a scuola. La giovane ha attraversato via Carlo Urbino, notoriamente molto trafficata, sulle strisce pedonali che portano all’ingresso dell’Itituto superiore parrucchieri e estetiste, quando dalla sua destra è sopraggiunta una Fiat Panda condotta da una donna di Crema, che non ha visto la ragazza in mezzo alla strada e l’ha presa in pieno.

La giovane ha battuto la testa contro il parabrezza, infrangendolo, poi è finita sull’asfalto. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate auto medica e ambulanza della Croce rossa di Crema. I soccorritori hanno stabilizzato la ragazza, che ha riportato un trauma cranico per cui è stata portata al pronto soccorso di Cremona, dove è stata ricoverata in codice giallo. Le sue condizioni non preoccupano i medici, ma meritano la necessaria attenzione. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale di Crema, arrivata sul posto con due agenti. Il traffico nella via ha subito rallentamenti. P.G.R.