Busto Arsizio, ruba due cellulari al ristorante e li rivende subito per comprarsi la droga: rintracciato grazie alle telecamere

Busto Arsizio, 5 aprile 2024 – Rubati in un ristorante, i due telefoni cellulari sono stati ritrovati dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio e restituiti. Il ladro è un italiano di 44 anni già noto alle forze dell’ordine, accusato di furto, del quale dovrà rispondere all’autorità giudiziaria.

I fatti: qualche giorno fa la volante del Commissariato è intervenuta in un ristorante per il furto di due cellulari. Gli agenti erano stati informati dai gestori che poco prima un uomo, approfittando di una breve assenza del personale all’ingresso del ristorante, si era impossessato di due telefonini lasciati sul bancone.

Le immagini del sistema di videosorveglianza, subito esaminate dai poliziotti, hanno mostrato chiaramente l’azione e soprattutto il viso dell’autore del furto, un quarantaquattrenne italiano noto alla Polizia per numerosi precedenti.

Le dinamiche del furto e della vendita

Gli agenti a quel punto si sono messi alla ricerca dell’uomo, contattandolo all’utenza telefonica nota all’ufficio. L’autore del furto ha ammesso telefonicamente d’essersi impossessato dei due dispositivi, che però aveva già rivenduto a uno straniero incontrato in una pizzeria.

Le ricerche del ladro sono continuate fino a notte inoltrata, quando è stato rintracciato e accompagnato in Commissariato dove ha confermato la cessione dei due cellulari per poco più di 50 euro, denaro destinato all’acquisto di sostanza stupefacente.

Chiarite le circostanze della “vendita” dei due telefoni, agli agenti è stato possibile risalire a chi li aveva venduti, uno straniero residente in città. quest’ultimo, raggiungo dagli agenti ha spiegato di essere stato avvicinato dall’italiano mentre si trovava all’interno di una pizzeria: il ladro gli aveva proposto insistentemente l’acquisto dei due dispositivi pur di ottenere immediatamente del denaro. L’uomo aveva accettato il contante che lo straniero aveva in tasca in quel momento, anche se pari alla metà del prezzo richiesto.

Chiarite tutte le circostanze, all’autore del furto non è rimasto altro che restituire la somma ricevuta agli operatori che a loro volta l’hanno girata all’acquirente in buona fede, il quale a sua volta ha riconsegnato i due telefoni cellulari per la restituzione ai proprietari.

Per il quarantaquattrenne italiano rimane l’accusa di furto, del quale dovrà rispondere all’autorità giudiziaria.