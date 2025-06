Canoa e deltaplano, lo sport riempie tutto il mese

Strutture ricettive quasi piene in provincia di Varese per il ponte del 2 Giugno. A dirlo sono i dati dell’osservatorio dell’assessorato al turismo di Regione Lombardia e la piattaforma Iodah-Intelligence On Destination and Hospitality, che rileva in tempo reale l’andamento delle prenotazioni. Per il periodo dal 30 maggio al 3 giugno l’occupazione media delle camere nel Varesotto oscilla tra l’85 e il 90%. E una conferma arriva anche dall’associazione BB Varese, che raggruppa i bed & breakfast presenti sul territorio. Il weekend lungo del ponte ha attirato tanti turisti nella provincia dei laghi, complici anche i grandi eventi sportivi in calendario, a partire dal campionato del mondo di deltaplano che si svolge a Laveno dall’1 al 14 giugno. Dal 13 al 15 invece la tappa di coppa del mondo di canottaggio alla Schiranna sul Lago di Varese, con diverse nazionali che sono già arrivate a Varese. "Nelle zone di lago è praticamente tutto esaurito, da Varese a Gavirate fino a Laveno e Angera", commenta il presidente di BB Varese Alfredo Dal Ferro. Per quanto riguarda la provenienza non ci sono solo gli stranieri, ma anche tanti italiani.

Positivo il dato della permanenza, non solo per questo weekend ma come tendenza che si sta consolidando: "Registriamo in media almeno tre notti di fila". Tra le mete più gettonate c’è ovviamente il Lago Maggiore, con Laveno sold out per il deltaplano nel fine settimana in cui parte anche la novità del battello per Santa Caterina del Sasso. Tra le altre località amate dai turisti Luino, Maccagno e Angera per restare sul Verbano, mentre sul Lago di Lugano spiccano Porto Ceresio e Lavena Ponte Tresa.

Lorenzo Crespi