Rapina sedicenne. Scatta un Daspo

Tre giovanissimi, di cui due minorenni, avevano rapinato un sedicenne presso la stazione di Sesto Calende. Era il 25 aprile. Il ragazzo aveva con sé una borsa della spesa e un borsello con all’interno un iPhone 15. I tre lo hanno accerchiato e colpito ripetutamente con calci e pugni, causandogli traumi al volto. Con violenza si sono appropriati dei suoi effetti personali, configurando così il reato di rapina aggravata e lesioni personali. L’intervento dei carabinieri ha permesso l’immediata identificazione dei responsabili, che sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria. Il questore di Varese ha emesso nei confronti dei tre soggetti il provvedimento del Daspo "fuori contesto". Per il maggiorenne, già pregiudicato, è scattato anche il foglio di via obbligatorio dal Comune di Sesto Calende, con divieto di ritorno per tre anni.

