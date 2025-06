Benessere e natura, tornano le camminate

Si ricomincia: “Busto in cammino”, il gruppo di cammino istituito dall’Amministrazione comunale, riparte dal 3 giugno con due appuntamenti, il martedì alle 9 e il venerdì alle 18. Le camminate continueranno fino al 30 settembre. I punti di ritrovo verranno comunicati di volta in volta dal walking leader tramite whatsapp (numero 338 1167707 per informazioni e iscrizioni). Le camminate hanno una durata di circa un’ora e si svolgono anche in caso di pioggia. La partecipazione è gratuita, eccetto il costo della copertura assicurativa pari a 10 euro l’anno. Sottolineano gli organizzatori: "Partecipare a un gruppo di cammino significa non solo poter migliorare il benessere fisico determinato dalla pratica sportiva all’aperto, il cammino aiuta a ridurre fattori di rischio per malattie come obesità, ipertensione e diabete, ma anche cogliere un’importante opportunità di incontro e socializzazione, che allevia lo stress, combatte la solitudine e l’isolamento sociale, ed è adatta a persone di tutte le età. Dunque da non perdere l’opportunità di far parte del gruppo". Per ulteriori informazioni basta rivolgersi all’Ufficio sport (tel. 0331 390357, sportbusto@comune,bustoarsizio.va.it).