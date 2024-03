Bloccati dalla neve e dal rischio valanghe sull’Himalaya, italiani trovano rifugio in un monastero: tra loro 4 magistrati e un notaio di Busto Arsizio

Sei italiani sono bloccati dalle pesanti nevicate che hanno colpito il Nord dell’India. Andrea Mazzoleni, Marco Montanari, Nicolò Grimaudo, Susanna Molteni, Veronica Acoia e Tiziana Landoni, secondo le autorità indiane, sarebbero ospitati nel complesso del monastero di Kee, una struttura nel bel mezzo dell’area della Spiti Valley, in Himalaya, a 4.100 metri.

Il gruppo è formato da quattro magistrati della procura di Busto Arsizio e da un notaio che ha lo studio in città. Altri 17 turisti che stavano effettuando dei trekking sono bloccati in altri villaggi. Nessuno sarebbe in pericolo. Il gruppo di italiani è stato costretto a fermarsi nel grande monastero da un’ondata di freddo eccezionale che ha fatto scendere le temperature fino a -20 gradi.

Le forti nevicate e soprattutto il pericolo valanghe rende troppo rischioso percorrere strade e sentieri. Il gruppo sarebbe riuscito a mettersi in contatto con i familiari attraverso un telefono satellitare. Probabilmente sarà necessario l’intervento degli elicotteri per riportarli a bassa quota.